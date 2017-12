The CW rivela che nel prossimo episodio di The Flash assisteremo ad un processo!

La pausa invernale sta mettendo a dura prova la pazienza dei fan di, che nello scorso finale di mid-season hanno assistito ad una svolta senza precedenti. Cosa accadrà al velocista scarlatto nella seconda metà della stagione? Scopriamolo nella nuova sinossi pubblicata da

Accusato dell’omicidio di Clifford DeVoe (Neil Sandilands), il geniale criminale noto come “The Thinker/Il Pensatore, Barry Allen/The Flash (Grant Gustin) è stato arrestato dal capitano David Singh nell’appartamento del velocista. DeVoe, infatti, dopo aver attuato il proprio piano ed aver preso il controllo del corpo sano e giovane del metaumano Dominic Lance (Kendrick Sampson), ha lasciato le sue vecchie spoglie a casa West-Allen, inchiodando il povero Barry.

THE TRIAL OF THE FLASH

Mentre inizia il processo che vede Barry (Grant Gustin) accusato dell’omicidio di Clifford DeVoe, Iris (Candice Patton) e Joe (Jesse L. Martin) devono decidere fin dove sono disposti a spingersi pur di tenere Barry lontano dal carcere.

Scritto da Lauren Certo e Kristen Kim, l’episodio è stato diretto Philip Chipera

Come visto anche nel trailer rilasciato qualche settimana fa, il Team Flash valuterà dunque se rivelare o meno l’identità segreta del velocista scarlatto, così da scagionarlo dalle accuse e al contempo smascherare DeVoe per il criminale che è. Sfortunatamente dovremo attendere altre tre settimane per conoscere le sorti del nostro eroe.