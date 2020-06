Riverdale, The Flash e altre produzioni CW stanno per ripartire: tutti i dettagli

Sembra che si sia un segnale di speranza per alcuni show della CW prodotte a Vancouver, nella British Columbia, in Canada. Pare infatti che la Creative BC, studios dell'emittente televisiva, stia stilando alcune linee guida anti COVID-19 che consentiranno presto ai lavoratori di poter tornare sul set, come racconta una fonte dell'azienda.

Quando potrebbe avvenire questo ritorno alla normalità anche nel mondo delle serie televisive? Quante probabilità ci sono di rivedere gli attori sul set di Riverdale 5, The Flash 7 e le altre serie dell'Arrowverse? Molto presto, a quanto riferito dalla fonte, o comunque molto prima di quanto si possa immaginare, anche se ci sono dei "ma".

La data indicativa è quella del 1 luglio, non prima, anche se ancora non è del tutto certo che le produzioni riprendano durante l'estate.

I datori di lavoro infatti devono rispettare un Safety Plan anti COVID che riduca il rischio della trasmissione del virus, e la WorkSafe BC ha stabilito i protocolli per le produzioni cinematografiche e televisive, che devono però essere adattate dai datori di lavoro in base alla loro troupe e coinvolgere tutto lo staff nella progettazione di un piano ad hoc.

Ma tutto questo è ancora soltanto teoria, in quanto almeno fino al 21 giugno sarà concesso di entrare in Canada soltanto ai lavoratori essenziali, così come stabilito dal Primo Ministro Justin Trudeau ed il governo federale canadese. E per i pochi che sono tutt'oggi ammessi a Vancouver, è prevista una quarantena obbligatoria di quindici giorni.

Insomma con i dati allarmanti della pandemia che hanno coinvolto gli Stati Uniti, ad oggi le produzioni televisive hanno ancora pochi elementi per poter definire un ritorno sicuro alle attività, ed anche la Warner Bros. TV si mantiene cauta dal rilasciare dichiarazioni riguardo il work in progress di Riverdale, e vista la velocità con cui cambiano le normative è evidente come per la produzione sia piuttosto difficile stabilire date certe.

Intanto la produzione di Riverdale 5 continua nonostante la pandemia in smart working, mentre per la produzione di The Flash 7 ancora non ci sono notizie rilevanti, anche se uil cast è stato sconvolto dal licenziamento di Hartley Sawyer per commenti razzisti e sessisti.