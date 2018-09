The CW sta realizzando una serie TV sui libri di Nancy Drew

The CW ha iniziato la produzione di un nuovo dramma basato sui libri di Nancy Drew. Il sito di gossip Deadline ha rivelato l’esistenza del progetto, che sarà diretto da Josh Schwartz e Stephanie Savage.

I due hanno lavorato negli ultimi anni a Gossip Girl e il reboot di Dynasty, e sono stati scelti proprio per il target giovanile delle due serie. Scritto da Noga Landau (The Magicians), la versione CW sarà basata sulle storie dei libri degli anni trenta, cioè la versione originale, dove la diciottenne Nancy appena diplomata, si ritrova invischiata in un’indagine per omicidio paranormale.

I diritti sui libri, originariamente pubblicati da Stratemeyer Syndicate e più tardi Simon & Schuster erano stati acquistati dalla CBS. Lo studio ha sviluppato due serie su Nancy Drew: nel 2015-16 dove l’episodio pilota con Sarah Shahi (Person of Interest) andò molto vicino alla conferma, e nel 2017.Entrambe le versioni sono state concepite con al centro una investigatrice non diciottenne ma adulta.

L’attuale mondo cinematografico, dove le protagoniste femminili stanno diventando sempre più comuni, offre l'occasione perfetta per mettere in risalto la giovane eroina interpretata nei tempi moderni.