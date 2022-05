The CW fa strage di serie: cancellati 6 dei suoi show, tra cui Naomi e Charmed

Non è un bel momento per i fan delle serie di The CW, dato che il network ha deciso di fare piazza pulita di molti dei suoi titoli: dopo la cancellazione di Batwoman e l'addio a Legends of Tomorrow ci prepariamo adesso a salutare altri sei show.

Da settimane ormai si parla di una vendita dell'emittente The CW al gruppo Nexstar, e se dobbiamo provare a indovinare l'esito delle trattative, beh, quest'ondata di cancellazioni sembra parlare da sola.

Tuttavia per ora non abbiamo notizie in merito, quindi ci limitiamo a dire ciò che sappiamo, ovvero che il palinsesto della prossima stagione televisiva cambierà drasticamente.

Questo perché non vedremo tornare la serie DC Naomi (cancellata dopo una sola stagione); i reboot di Roswell, New Mexico e Charmed (entrambi arrivati alla quarta stagione); il nuovo Dynasty (che si concluderà con la quinta stagione); In the Dark (che terminerà anch'esso con la quarta stagione) e 4400 (che ha all'attivo una sola stagione).

Sembra dunque che si libererà parecchio spazio nel calendario del network, che comunque ha ancora progetti in cantiere come Gotham Knights e gli spin-off di Supernatural e Walker, nonché quello di Nancy Drew, mentre è stata già annunciata la sorte delle serie restanti come The Flash, Nancy Drew e Riverdale, di cui vedremo almeno un'altra stagione.