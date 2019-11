The CW sempre più super: Stargirl approda ufficialmente sul network

Un altro supereroe DC approderà sul network americano The CW: Stargirl, la serie tv ideata da Geoff Johns e prodotta da Greg Berlanti, farà il suo debutto su DC Universe, per poi andare in onda anche sull'emittente televisiva.

Il mese scorso si vociferava di un passaggio da DC Universe a The CW per Stargirl, la nuova serie targata DC con protagonista Brec Bassinger.

Adesso però, ne abbiamo la conferma: lo show verrà mandato in onda anche sul network televisivo. Diciamo "anche" perchè prima questa farà il suo debutto su DC Universe, dimora dei Titans (ove non viene mandata su Netflix, come invece da noi) e su cui la serie rimarrà in esclusiva per... ben 24 ore. Dopodichè, il giorno successivo alla seconda messa in onda, quella della tv, Stargirl sarà disponibile anche per lo streaming sulla piattaforma digitale di The CW.

Secondo i rumor precedenti all'annuncio, comunque, gli episodi potrebbero essere modificati per meglio aderire agli standard televisivi, essendo stati pensati e realizzati principalmente per un altro tipo di distribuzione.

In ogni caso, questa mossa sembrerebbe mettere ancora più in discussione la posizione di DC Universe all'interno del nuovo panorama mediatico di WarnerMedia, soprattutto dopo la cancellazione di Swamp Thing e l'annuncio della messa in onda condivisa degli episodi di Doom Patrol con HBO Max.