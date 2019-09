The CW ha svelato la sinossi dell'episodio 6x01 di The Flash!

L'avvento della Crisi sta per sconvolgere le vite di tutti i protagonisti dell'Arrowverse: prima, però, il Team Flash dovrà vedersela con gli eventi che lo travolgerà nel corso di questa sesta stagione della serie sulle avventure di Barry Allen.

Eventi che, ovviamente, condurranno inevitabilmente a quelli che vedremo nell'ambiziosissimo crossover, così come ci ha ricordato il trailer ad alto tasso adrenalinico di questa sesta stagione rilasciato da The CW alcuni giorni fa.

Proprio The CW ci ha ora fatto dono di ulteriori anticipazioni su ciò che vedremo in questi prossimi episodi: la produzione ha infatti diffuso la sinossi ufficiale dell'episodio 6x01 di The Flash, intitolato Into the Void. Questo quanto si legge nella trama dell'episodio: "Mentre Barry e Iris affrontano la devastante perdita della figlia, il team si prepara a far fronte alla più grande minaccia di sempre, una di quelle che minaccia di distruggere Central City. Nel frattempo Killer Frost ha un incontro con la morte che finisce per creare nuove dinamiche che cambieranno per sempre il suo rapporto con Cailin".

A proposito di anticipazioni, le immagini della premiere già diffuse ci hanno mostrato i nuovi costumi di Flash e The Monitor. Si vocifera, inoltre, di un possibile ritorno di Danny Trejo in uno dei nuovi episodi.