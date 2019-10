The CW svilupperà una serie drama su una lottatrice MMA, intitolata American Fighter

The CW sale sul ring delle arti marziali miste. Variety ha riportato, infatti, che l'emittente statunitense sta sviluppando una serie drama dal titolo American Fighter. La protagonista sarà una ragazza, JoJo Raines, che inizia ad allenarsi in MMA.

Dalle prime informazioni emerse, JoJo conduce una vita noiosa in una città ancor più noiosa, in cui l'unica cosa da fare è uscire con gli amici, senza nulla da fare. Per questo, inizia a sfogare la propria frustrazione infilandosi in risse, spesso provocate da lei.

Quando però incrocia la strada con le persone sbagliate, viene assegnata ai lavori socialmente utili in un ospedale dedicato alla riabilitazione dei veterani. Uno di loro le insegnerà a canalizzare la propria aggressività grazie alle MMA.

Così avrà inizio il suo allenamento, che le darà uno scopo e forse anche un futuro. Dovrà però tenere a bada tutti i problemi che ha nella vita, incluso il proprio comportamento autodistruttivo.



I copioni saranno scritti da Tory Walker, la quale ha lavorato a Psych, mentre i produttori saranno Jeffrey Kramer ed Elliot Webb. Il primo ha prodotto show come Ally McBeal, The Practice e Chicago Hope. Il secondo, invece, Mob City e Alpha House.



American Fighter non è l'unica serie sul mondo del combattimento attualmente in lavorazione. Sthephen Amell, la star di Arrow, sarà infatti il protagonista di Heels, show che andrà in onda su Starz e che racconterà la storia di due fratelli lottatori di wrestling. Il co-protagonista sarà Alexander Ludwig, uno dei volti principali di Vikings.