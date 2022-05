The CW tranquillizza i fan dell'Arrowverse: 'Continuiamo a raccontare storie di supereroi'

Sono state fatte delle mosse piuttosto coraggiose da The CW nelle ultime settimane, specialmente in ambito di Arrowverse, ma adesso il network ci tiene a tranquillizzare i suoi fan: i supereroi DC rimarranno un caposaldo della sua programmazione.

Dopo l'ondata di cancellazioni di The CW, tra cui troviamo il mancato rinnovo di Batwoman e Legends of Tomorrow, il Presidente del network Mark Pedowitz ha sentito il bisogno di tranquillizzare i fan dell'Arrowverse.

"Non siamo più robusti come un tempo, ma c'è ancora molto in quel senso" ha spiegato ai microfoni di Variety "Abbiamo iniziato con uno, che era Arrow, dieci anni fa, e ora siamo passati a creare un intero universo di supereroi. E ne siamo orgogliosi, e pianifichiamo di continuare a portare queste storie sullo schermo. Non importa che evento, che vendita o non vendita si possa verificare" ha poi affermato, facendo riferimento alle voci che The CW sarebbe in trattative per essere acquisito dal gruppo Nexstar.

E ha concluso "Credo che Warner si renda conto del valore di queste proprietà. DC Comics sa che vantaggio c'è per loro a livello di mercato e per ciò che rappresentano i franchise".

In altra sede abbiamo già parlato delle ragioni dietro le cancellazioni The CW, mentre per quanto riguarda ordini e rinnovi, abbiamo avuto quest'oggi la conferma che oltre alla novità Gotham Knights vedremo tornare anche Stargirl, Superman & Lois e The Flash (anche se in midseason).

Ma che sorprese ci riserverà l'Arrowverse in futuro è qualcosa che scopriremo solo col tempo.