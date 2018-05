The CW ha ufficialmente rinnovato The 100 per una sesta stagione

La CW ha rinnovato la serie di fantascienza distopica The 100 per una sesta stagione.

La notizia del rinnovo risolve il destino dello show, che rimarrà ufficialmente in onda per un altro anno. Le decisioni riguardanti Life Sentence, iZombie e Valor non sono ancora state annunciate invece, anche se è previsto che Valor e Life Sentence - entrambe con prestazioni scarse - non saranno rinnovate. The 100, che è tornata con la sua quinta stagione il mese scorso, ha raggiunto 2,1 milioni di spettatori nelle classifiche più recenti, molti di più rispetto agli 1,3 milioni di iZombie secondo quanto riportato da Deadline.

Questi numeri hanno fatto ottenere a The 100 il rinnovo per una sesta stagione. Alla fine della quarta stagione, quelli sulla Terra si ritrovarono a lottare per sopravvivere di fronte alla venuta di Praimfaya, un secondo evento nucleare apocalittico causato dal fallimento delle centrali nucleari di tutto il mondo. Clarke, Bellamy e Octavia si ritrovarono tutti in luoghi diversi quando arrivò il momento, con Bellamy che tornò nell'Arca, Octavia sottoterra nel bunker della Seconda Alba, e Clarke che restò separato da entrambi i gruppi nel laboratorio.

Ora, nella quinta stagione, la storia ha fatto un salto temporale di sei anni, rivelando il destino del trio, anche se una nuova minaccia - una nave da trasporto carceraria - è arrivata sulla Terra per complicare ulteriormente le cose.

The 100 va in onda il Martedì su The CW.