The Danish Girl, Lili Elbe fu davvero il primo caso di riassegnazione del sesso?

Nel 2017 la storia di Lili Elbe narrataci da The Danish Girl commosse gli spettatori di tutto il mondo: il film di Tom Hooper si poneva l'obbiettivo di raccontarci il primo caso di riassegnazione sessuale della storia, ma in tal senso non è da ritenere, dal punto di vista storico, perfettamente attendibile.

Prima del caso di Lili, infatti, va registrato il caso di Dora Richter, vissuta tra il 1891 e il 1933: nata Rudolph Richter, Dora fu la prima donna al mondo a sottoporsi ad un intervento di vaginoplastica. La sua storia è stata documentata dal dottor Felix Abraham, psichiatra dell'Institute for Sexual Science, secondo il quale la transizione di Dora ebbe inizio nel 1922 con un intervento di castrazione.

Dopo una lunga pausa, il 1931 fu quindi l'anno dell'amputazione del pene, mentre nel giugno dello stesso anno Dora si sottopose ad una vaginoplastica sperimentale. Dopo di lei, comunque, anche Carla van Crist e Toni Ebel subirono l'intervento prima dell'arrivo di Lili a Berlino: la distruzione dei file inerenti ai loro casi da parte dei nazisti nel 1933, però, rese particolarmente difficile il lavoro di ricostruzione degli eventi.

Una precisazione, comunque, che non riduce in alcun modo la potenza e l'importanza della storia narrata da The Danish Girl: vediamo, però, per quale motivo Eddie Redmayne non accetterebbe nuovamente il ruolo di Lili Elbe.