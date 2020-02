The Dark Corners of the Night: Amazon al lavoro sulla serie tratta dal romanzo

Secondo quanto riportato da ComingSoon, Amazon è al lavoro sull'adattamento seriale del romanzo The Dark Corners of the Night, scritto da Meg Gardiner e pubblicato nel 2018. La serie avrà come produttore Larry Trilling, già dietro il successo di Goliath (sempre Amazon).

La serie sarà l'adattamento del terzo capitolo della serie di romanzi UNSUB concepita dalla scrittrice e gli episodi avranno la durata di un'ora circa ciascuno. "Meg Gardiner ha l'abilità di scrivere dei personaggi complicati e delle trame complesse e appassionanti che si uniscono meravigliosamente tra loro e sono perfette per un adattamento. La serie UNSUB sarà un'esperienza unica per gli spettatori", ha dichiarato Trilling attraverso un comunicato stampa.

Pubblicata per la prima volta nel 2018, il primo dei romanzi di questa serie fu ispirato al caso del killer dello zodiaco. Segue una detective di nome Caitlin Hendrix, che è sulle tracce di un famigerato serial killer che torna dal dimenticatoio in cui era sprofondato per mietere altre vittime. Questo romanzo fu poi seguito da Into the Black Nowhere, ispirato agli omicidi di Ted Bundy.

La serie prenderà di petto invece il terzo capitolo della saga, The Dark Corners of the Night appunto, che seguirà ancora la detective Caitlin Hendrix nella sua ricerca di un altro UNSUBs (Unidentified subject of an investigation), stavolta si tratta di un serial killer che ha come bersaglio prediletto le famiglie: uccide i genitori e lascia vivi i figli in modo tale da far loro assistere al brutale orrore.

La serie come detto avrà come produttore esecutivo Larry Trilling (Goliath) ma anche Shane Salerno tramite la The Story Factory. Trilling sarà anche lo showrunner principale della serie. Il romanzo The Dark Corners of the Night sarà disponibile dal 18 febbraio prossimo nelle librerie statunitensi.

Su queste pagine potete leggere la recensione della terza stagione di Goliath, prodotta da Trilling, mentre nella quarta sappiamo ci saranno anche J.K. Simmons e Bruce Dern.