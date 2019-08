The Dark Crystal: Age of Resistance arriva oggi su Netflix!

Tempo di new entry su Netflix: tra i film e le serie TV presenti nel catalogo della nota piattaforma streaming a partire spicca inevitabilmente il nome di The Dark Crystal: Age of Resistance, attesissima serie basata sul film cult del 1982 diretto da Frank Oz e Jim Henson.

Age of Resistance è in realtà un prequel della storia narrata nel film: ben prima della guerra narrata in The Dark Crystal, infatti, assistiamo qui alle avventure di tre coraggiosi Gelfling che, una volta scoperto il segreto che si cela dietro l'immenso potere dei malvagi Skepsis, intraprendono un viaggio allo scopo di metter su una ribellione per la salvezza del mondo.

Esattamente come per il film del 1982 il cast The Dark Crystal: Age of Resistance sarà composto esclusivamente da pupazzi, il cui design è stato curato dagli stessi Dave Goelz e Brian Froud che figuravano nei crediti dell'originale. Niente CGI, dunque, nonostante i trenta e più anni passati dal capostipite: tutto meravigliosamente artigianale, allo scopo di non snaturare l'opera.

Anche in questo caso meglio evitare equivoci: Age of Resistance, esattamente come il film a cui fa da prequel, non è una serie pensata per i bambini. Le ambientazioni piuttosto dark ed i temibili villain ne fanno una serie fantasy dalle tematiche mature e pensata per un pubblico adolescente o adulto, nonostante la presenza e l'aspetto dei pupazzi possa risultare fuorviante. Nel 1982 molti spettatori arrivarono in sala impreparati: meglio non ripetere l'esperienza.