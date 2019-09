The Dark Crystal: Age of Resistance, Netflix diffonde gli esilaranti blooper della serie

Uno penserebbe che in uno show in cui i protagonisti sono delle marionette, non ci siano poi così tanti errori, e invece no! Netflix ha diffuso un video con i divertenti blooper relativi a The Dark Crystal: Age of Resistance, apprezzata serie TV arrivata sulla piattaforma streaming a fine agosto.

La serie prequel di The Dark Crystal è protagonista di un filmato di circa tre minuti in cui tra errori, incidenti di percorso come la caduta delle orecchie su alcune marionette, e semplici momenti di gioia e ilarità tra il cast e i membri della troupe, si può respirare l'atmosfera positiva e divertente che deve pervadere il set dello show, nonostante quest'ultimo abbia spesso dei toni piuttosto cupi.

È difficile non farsi conquistare dal video, ma anche la serie in sé sembra essere stata molto apprezzata, dato che Age of Resistance su Rotten Tomatoes ha ottenuto un punteggio dell'86%. Tra i fan dello show anche Lisa Henson, figlia di Jim, autore di The Dark Crystal:

"Sono sicuro che gli piacerebbe e che ne sarebbe molto felice. Penso sia contento che sia stata realizzata, perché avrebbe davvero voluto che i suoi progetti continuassero in mano ad altre persone".

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al video in cima alla news. E voi, che ne pensate della serie?