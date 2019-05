The Dark Crystal: Age of Resistance, nuove immagini e data di uscita della serie prequel!

Netflix ha pubblicato le nuove immagini ufficiali di The Dark Crystal: Age of Resistance, serie prequel del cult fantasy uscito nel 1982 e co-diretto da Frank Oz e Jim Henson.

Inoltre è stata finalmente annunciata la data di uscita ufficiale dello show: il prossimo 30 agosto. Le immagini, che potete trovare come sempre in calce alla notizia, ci danno un nuovo sguardo ai personaggi di Deet, Brea, Rian, lo Scroll Keeper e lo scienziato.

Questa la sinossi ufficiale: "The Dark Crystal: Age of Resistance riporta il pubblico nel mondo di Thra, dando vita ad una nuova avventura. Quando tre Gelfling scoprono l’orribile segreto che si cela dietro il potere degli Skeksis, partono per un viaggio epico con l’obiettivo di alimentare il fuoco della ribellione in tutto il Paese e salvare il loro mondo."

Diretta da Lois Lettier e prodotta dalla The Jim Henson Company, la serie sarà composta da 10 episodi della durata di 1 ora e racconterà una nuova epica avventura ambientata prima degli eventi del film originale.

Il cast vocale di The Dark Crystal: Age of Resistance portages contare su star come Taron Egerton, Anya Taylor-Joy e Nathalie Emmanuel, che daranno la voce ai tre protagonisti, insieme a Helena Bonham-Carter, Natalie Dormer, Alicia Vikander e Mark Strong. Nel cast vocale figurano anche Mark Hamill, Simon Pegg e Andy Samberg.



Ricordiamo che lo show è stato realizzato usando classici burattini con effetti visivi all'avanguardia e senza l'aiuto della CGI.