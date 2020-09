The Dark Crystal: La Resistenza, Netflix cancella la serie dopo una sola stagione

Nonostante si fosse già iniziato a parlare di una seconda stagione di The Dark Crystal: La Resistenza, Netflix ha annunciato di aver cancellato lo show prequel del celebre film del 1982 diretto da Jim Henson.

Dopo più di un anno dalla messa in onda dello show, la multinazionale americana ha fatto sapere che non produrrà i restanti episodi di The Dark Crystal, per la delusione di tutti i fan del mondo creato da Jim Henson. Lisa Henson, amministratore delegato della Jim Henson Company, ha quindi commentato la notizia con questo comunicato: "Confermiamo che non ci saranno altre stagioni di The Dark Crystal, sappiamo che i fan sono ansiosi di conoscere il resto della storia e stiamo cercando modi per continuare a raccontare questo capitolo della saga. La nostra azienda è famosa per creare mondi complessi che nascono da una grande bravura artistica e da tecniche innovative, oltre che per produrre opere longeve, che riescono a raccogliere consensi nel lungo periodo, e che provano ancora una volta come le storie fantasy e di fantascienza portano con sé dei messaggi e delle lezioni sempre valide".

Infine ha voluto ringraziare Netflix per avergli concesso la possibilità di raccontare la storia di Rian, Brea e tutti gli altri personaggi della serie. Qualche mese dopo la pubblicazione della prima stagione, erano stati condivisi gli esilaranti blooper della prima stagione di The Dark Crystal: La Resistenza.