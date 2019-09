The Dark Crystal: La Resistenza secondo Lisa Henson suo padre sarebbe felice della serie

Continuano le dichiarazioni della figlia del famoso creatore dei Muppets: dopo aver parlato di un'eventuale seconda stagione di The Dark Crystal: La Resistenza, Lisa Henson racconta quale sarebbe la reazione del padre di fronte al prequel del famoso film degli anni'80.

Jim Henson è stato un artista che ha cambiato il mondo del cinema e dell'animazione. Secondo molti The Dark Crystal è stato il suo capolavoro, grazie al film è stato capace di mostrare ad un'industria le possibilità date dalle marionette, è inoltre riuscito a creare un mondo estremamente ricco di dettagli e una storia epica.

Ecco cosa penserebbe del prequel prodotto da Netflix secondo la figlia Lisa Henson: "Sono sicura che gli piacerebbe e ne sarebbe molto felice. E credo che sarebbe felice del fatto che sono altre persone ad occuparsene, perché voleva che i suoi progetti venissero sviluppati anche da altri. Era entusiasta quando Frank Oz ha girato The Muppets Take Manhattan, perché poteva lavorare anche su altre cose. Un giorno sul set stavo parlando con Dave Geolz che ha lavorato sul film e si occupa di Baffi, ed era molto felice per come stavamo girando la serie. Ha ammesso che il set gli ricordava molto i giorni con Jim e i Muppets".

Stando alle recensioni positive di The Dark Crystal: La Resistenza presenti su Rotten Tomatoes, la serie ha convinto sia critica che pubblico, non ci resta quindi che aspettare un eventuale annuncio riguardo la seconda stagione.