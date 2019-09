The Dark Crystal: la Resistenza, i Gelfling come analogia degli esseri umani

The Dark Crystal: la Resistenza è la serie TV presente all'interno della piattaforma streaming di Netflix basata sul film cult del 1982 The Dark Crystal. Nel mondo fantasy immaginato originariamente da Jim Henson e Frank Oz, la razza dei Gelfling è una delle più importanti e variegata.

L'ottimo esordio su Rotten Tomatoes ha confermato che il lavoro maniacale svolto per rendere la serie più vicina possibile al film degli anni '80, grazie a un minuzioso lavoro svolto nell'ambito degli effetti speciali, molto probabilmente ha avuto successo.

Una prova della buona riuscita del progetto è sicuramente da attribuire al design con cui sono stati realizzati i personaggi e, tra questi, spiccano i Gelfling con la loro grande varietà di rappresentazione e la presenza di ben sette clan diversi. Uno dei responsabili della loro creazione è Toby Froud, figlio di Brian Froud che nel lontano 1982 si occupò del design dei personaggi e del mondo di Thra nel film originale.

I due artisti - parlando in esclusiva con IndieWire - si sono soffermati sulla creazione dei Gelfling e sulla loro somiglianza simbolica con la razza umana.

Queste sono le dichiarazioni di Tobey Froud:

"I Gelfling sono stati molto probabilmente i pupazzi più difficili da realizzare, ma anche quelli più complicati da far recitare perché hanno degli atteggiamenti molto simili a quelli degli esseri umani. Se guardi agli Skeksis dici 'Wow, grandioso. Va bene cosi', mentre con i Gelfgling ti viene il dubbio se quello che hai fatto possa essere giusto o no. Questa è stata la grande sfida che abbiamo affrontato con i Gelfling".

Brian Fround ha fatto riferimento alla realizzazione dei Gelfling durante il film originale:

"Essi sono la rappresentazione degli esseri umani all'interno di un mondo molto particolare, strano, dove ogni cosa risulta essere viva e con le rocce che cantano. Parlando con gli scultori gli abbiamo dovuto rammentare che questi personaggi non somigliavano agli umani ma erano più simili agli animali. Per questo la grande sfida è stata quella di attribuirgli anche una caratteristica emotiva capace di poter creare un feeling con noi esseri umani".

La serie è disponibile dallo scorso 30 agosto su Netflix. Vi lasciamo al teaser di The Dark Crystal: la Resistenza, ricordandovi che la produttrice Lisa Henson, figlia del regista Jim Henson, ha rassicurato i fan promettendo che la conoscenza del film originale The Dark Crystal non pregiudicherà la serie.