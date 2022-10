The Dark Tower, Mike Flanagan rivela le sue idee per un adattamento di Stephen King

Mike Flanagan sarebbe pronto ad adattare un altro capolavoro horror? Recentemente il regista ha parlato di The Dark Tower, la famosa serie di otto romanzi scritta da Stephen King tra il 1982 e il 2004 già portata sullo schermo nel film del 2017.

Diretto da Nikolaj Arcel, il film includeva nel cast tra l'altro grandi nomi come Idris Elba e Matthew McConaughey (nei ruoli rispettivi di Roland Deschain e Randall Flag). La critica non accolse l'opera in maniera positiva, soprattutto perché il film non riuscì a rappresentare al meglio l'opera originale.

In una recente intervista per IGN, Mike Flanagan ha parlato del suo interesse per The Dark Tower e sul come strutturerebbe una sua versione cinematografica. Non condividendo l'incipit di Arcel, Flanagan opterebbe per "una versione più in linea con i libri". Non solo, il regista includerebbe anche la primissima frase della saga: "L'uomo in nero attraversò il deserto e il pistolero lo seguì", facendola seguire da un "black screen [...] e silenzio. Suono del vento, con un fade up su un paesaggio arabo".

Insomma, Flanagan andrebbe "per ordine". D'altronde il regista ha già dimostrato di essere in grado di rispettare le opere di King, portando in scena Il Gioco di Gerald (2017) e Doctor Sleep (2019). Dell'autore è possibile assistere ad altre due serie horror inquietantissime come The Haunting of Hill House e The Midnight Club, entrambe disponibili su Netflix. Quest'ultima è tutt'ora in corso, infatti si parla dell'arrivo della seconda stagione di The Midnight Club. La serie, ispirata all'omonimo romanzo di Christopher Pike del 1994, parla di 10 malati terminali in 10 episodi.



Una serie da non perdere, soprattutto per il numero di jump scares che prevede (ben 21!), numero che ha fatto vincere il guinness dei primati per jump scares.