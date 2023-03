The Day of the Jackal, Eddie Redmayne è tra i protagonisti della nuova serie

Scelto dalla stessa J.K. Rowling per Animali Fantastici, Eddie Redmayne ne ha fatta di strada dall'ultimo film della saga (che tra l'altro sembra bloccata, al momento). L'attore pare ora impegnato in un altro progetto: l'adattamento del romanzo omonimo di Frederick Forsyth del lontano 1971, The Day of the Jackal.

La storia si concentra su un assassino professionista (The Jackal) che viene incaricato dell'uccisione del presidente francese Charles de Gaulle. L'ambientazione storica è quella degli anni '60

Non è la prima volta che il romanzo di Forsyth trova un adattamento cinematografico: infatti nel 1973 la Universal produsse il film The Day of the Jackal. In questo caso fu Edward Fox a interpretare il protagonista. Nella serie il personaggio verrà approfondito con un lato caratteriale ancora più complesso e una revisione generale e moderna della fonte letteraria.

Eddie Redmayne non sarà solamente l'assassinio al centro della serie: ne sarà infatti produttore esecutivo. L'attore è tra l'altro attualmente in top 10 di Netflix con The Good Nurse, serie che lo vede protagonista insieme al premio Oscar Jessica Chastain.

Il resto del cast da chi sarà formato? Per ora si sa ancora ben poco degli attori scelti per affiancare Redmayne. Non resta che aspettare ulteriori notizie sul progetto.