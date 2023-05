The Days, la serie Netflix che racconta il disastro di Fukushima nel 2011: ecco il trailer

Nel 2011 il disastro della centrale nucleare di Fukushima Daiichi colpì duramente il Giappone: il peggior disastro nucleare del Paese verrà raccontato nella nuova miniserie Netflix The Days.

Nel corso delle puntate gli spettatori scopriranno più da vicino cosa è realmente accaduto nella centrale di Fukushima Daiichi e quale fu l'impatto nei successivi 7 giorni. La serie racconterà tre prospettive del governo, delle organizzazioni aziendali e di coloro che mettono a rischio la propria vita.

Sarà Koji Yakusho, popolare cantante giapponese, a interpretare l'ingegnere capo della centrale elettrica di Fukushima che fu sfondo al disastro quando lo tsunami la colpì. A dirigere la serie è Hideo Nakata, il regista del capolavoro horror giapponese The Ring, che si mette in gioco in una vicenda che sa di dolore e sofferenza. The Days potrebbe essere la Chernobyl di Netflix? La serie HBO racconta il disastro della centrale di Chernobyl negli anni Ottanta: il successo dello show ha aumentato persino il turismo dell'Ucraina!Esattamente come Chernobyl, la serie TV descrive la corruzione di una città dove proprio la negligenza ha causato e ampliato il disastro, portando alla luce storie di sacrificio ed eroismo. Tempo fa, era stato annunciato anche un film sul disastro di Fukushima Daiichi ma non sono state divulgate ulteriori novità.

Non perdetevi The Days! La serie TV arriverà su Netflix il prossimo 1 giugno!