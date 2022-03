The Defenders, Charlie Cox sull'approdo su Disney+: 'È una rinascita'

Era nell'aria da un po', fin da quando Netflix ha annuciato che Daredevil e le altre serie Marvel avrebbero lasciato la piattaforma streaming, ma ora è ufficiale: i Defenders approdano su Disney+. E come poteva esimersi dal commentare Charlie Cox, Matt Murdock in persona?

Qualche settimana fa arrivava una notizia che ha sorpreso molti (poiché la piattaforma aveva garantito in passato che le serie sarebbero rimaste sempre disponibili nel catalogo, data la produzione propria) e che altri invece si aspettavano (data la reintroduzione dei personaggi nel MCU grazie al Multiverso): i Defenders avrebbero lasciato Netflix.

Sembrava dunque che a questo punto fosse solo questione di tempo prima di vederli approdare su Disney+, e così è stato, come è stato formalmente annunciato oggi con l'arrivo degli show sulla piattaforma in America.

Annuncio che ha prontamente commentato l'interprete di Daredevil, Charlie Cox: "È stato proprio quando uscì la notizia di cui abbiamo parlato. Stavo parlando via messaggio con alcuni colleghi della serie e il mio messaggio in quel momento fu 'È come una rinascita'" ha affermato ai microfoni di Comicbook.

Le parole di Cox non sono casuali, ma costituiscono un riferimento al titolo del ciclo di storie del Diavolo Rosso del 1986 firmato Frank Miller e disegnato da David Mazzuchelli, Daredevil: Born Again, che in italiano è stato tradotto con Daredevil: Rinascita.

Cosa significherà adesso questa scelta per i personaggi Marvel Netflix... Beh, lo scopriremo.