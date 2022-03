The Defenders, Netflix rimossa dai credit delle serie Marvel: le reazioni dei fan

Ce n'è voluto di tempo, ma alla fine anche i Defenders sono tornati all'ovile: dopo anni trascorsi tra le file di Netflix, show come Daredevil, Jessica Jones e Luke Cage hanno finalmente traslocato su Disney+, per la gioia di quei fan che, in queste ore, non hanno potuto fare a meno di notare un piccolo dettaglio.

Mentre Krysten Ritter definisce la sua Jessica Jones una principessa Disney, infatti, in molti hanno sottolineato la prevedibile scelta di Disney di far fuori Netflix dai credit presenti nelle serie appartenenti al filone dei Defenders, quindi Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher e, ovviamente, la stessa The Defenders.

"Netflix pensava davvero di poter essere più grande di Marvel. Ridicoli!" scrive qualcuno, mentre altri non mancano di ricordare i meriti della grande N nella crescita della popolarità di eroi come il nostro Matt Murdock: "Continueremo comunque a chiamarli show Marvel/Netflix". La decisione di Disney, una volta riacquisiti i diritti degli eroi di cui sopra, era comunque facilmente prevedibile: ciò non toglie, naturalmente, che pur senza poter contare sul supporto di un franchise come l'MCU Netflix abbia effettivamente svolto un ottimo lavoro negli anni scorsi.

E voi, cosa ne pensate? Credete che gli sforzi di Netflix in tal senso vadano comunque ricordati? Diteci la vostra nei commenti! A tal proposito, intanto, Charlie Cox ha parlato di rinascita per il suo Daredevil dopo il passaggio a Disney+.