Daredevil e le serie Netflix sono su Disney+ negli USA: sono disponibili anche in Italia?

The Defenders torna in streaming, per la gioia degli spettatori americani. Da oggi, mercoledì 16 marzo, sulla piattaforma Disney+ negli USA è disponibile Marvel's The DefendersVerse. Ciò significa che qualsiasi precedente show Marvel una volta presente nella libreria Netflix, da Daredevil a Iron Fist, da oggi sarà su Disney+.

Sono sette gli show che compiono oggi il passaggio da Netflix a Disney+. Tra di loro anche Jessica Jones, The Punisher, Luke Cage, The Defenders e Agents of S.H.I.E.L.D. Charlie Cox ha definito una rinascita delle serie Marvel l'approdo di questi show su Disney+.



"Disney+ è stata la casa di alcuni dei marchi più amati del settore e l'aggiunta di questi show live action riunisce il meglio del marchio Marvel in un unico luogo. Abbiamo riscontrato un grande successo con un'offerta estesa di contenuti su Disney+ nei nostri mercati globali e siamo entusiasti di continuare a farlo anche qui negli Stati Uniti, offrendo ai nostri consumatori non solo ottimi contenuti con le nuove aggiunte Marvel ma anche una serie di funzionalità che aiutano a garantire un'esperienza visiva maggiormente adatta a loro e alla loro famiglia" ha dichiarato Michael Paull, presidente di Disney Streaming.



A causa dell'aumento del contenuto talvolta rivolto agli adulti, Disney+ sta introducendo una nuova serie di Parental Control. Gli show Marvel sono disponibili oggi in Paesi quali Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Australia e Nuova Zelanda. E in Italia? Al momento non ci sono conferme sull'arrivo delle serie nel Belpaese ma le cose potrebbero cambiare presto; vi terremo aggiornati su ogni novità.

Per saperne di più sulla scelta di passare da Netflix a Disney+ leggete il nostro approfondimento dedicato a questo tema sul nostro sito.