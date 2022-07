The Defenders: nel nuovo promo di Disney Plus gli eroi sono 'tutti collegati'

È tutto collegato su Disney+. Il Defenders-Verse di Marvel TV - Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher e The Defenders - è ora in streaming su sulla piattaforma digitale della Casa di Topolino dopo che la licenza di Netflix per la distribuzione delle serie, ormai cancellate, è scaduta all'inizio di quest'anno. Ecco i promo.

Dopo aver pubblicato una serie di poster dei Defenders per promuovere l'esclusività degli show dell'universo televisivo Marvel sulla nuova piattaforma, i canali social della piattaforma hanno pubblicato su Instagram un promo che collega i crossover dei personaggi culminati nella miniserie The Defenders.

Lanciato nel 2015 con Daredevil su Netflix, l'angolo dei Difensori del Marvel Cinematic Universe comprende Matt Murdock, il vigilante cieco di Hell's Kitchen noto come Daredevil (Charlie Cox); l'investigatrice privata dotata di superpoteri Jessica Jones (Krysten Ritter); l'eroe infrangibile di Harlem, Luke Cage (Mike Colter); e Danny Rand, l'arma umana chiamata Iron Fist (Finn Jones). Nel lato più sordido del MCU opera anche Frank Castle, il vigilante ultra-letale che i criminali temono come il Punitore (Jon Bernthal).

Per quanto riguarda il revival di Daredevil, si pensa che potrebbe essere una continuazione della serie Netflix. La serie Disney+ Daredevil sarebbe stata creata dai creatori di Covert Affairs Matt Corman e Chris Ord. Sebbene la Marvel non abbia ufficialmente confermato o smentito la notizia, un articolo di The Hollywood Reporter afferma che Daredevil sarà "il primo degli show Marvel di Netflix che continuerà ad avere una nuova serie tutta sua", secondo le fonti. Non è del tutto chiaro se questo significhi che Daredevil su Disney+ continuerà la storia dopo la terza stagione di Daredevil su Netflix, o se inizierà un arco narrativo completamente nuovo per l'Uomo senza paura.