The Department, George Clooney dirigerà la serie remake di Le Bureau - Sotto Copertura

George Clooney ci ha preso gusto ormai da un bel po' di tempo a piazzarsi dietro la macchina da presa: tra un Confessioni di una Mente Meticolosa e un Monuments Men, dunque, la star della Ocean's Trilogy è pronta a lanciarsi in una nuova avventura da regista con questa The Department, stavolta puntando al piccolo schermo.

Dopo aver contestato a Brad Pitt il titolo di uomo più bello del mondo, l'attore ha infatti accettato l'ingaggio come produttore esecutivo e regista della serie Showtime adattamento della francese Le Bureau - Sotto Copertura, ideata da Eric Rochant e andata in onda sotto la Tour Eiffel tra il 2015 e il 2020.

Le Bureau è incentrata sulle vicende interne al Bureau of Legends, il centro d'addestramento che si occupa di formare gli agenti segreti inviati a su territori sui quali il governo francese ha interesse a vigilare: qui, vivendo per anni sotto copertura, gli agenti di cui sopra hanno il compito di individuare e arruolare nuove risorse valide per i servizi di intelligence.

Oltre alla già citata Showtime, nella produzione di The Department saranno coinvolte anche la Smokehouse Pictures di Clooney stesso, così come MTV Entertainment Studios e 101 Studios: ancora nulla, invece, ci è dato sapere per quanto riguarda il cast coinvolto.