The Department of Truth, in arrivo la serie live-action tratta dal fumetto Image

È da poco stato annunciato un adattamento televisivo tratto da The Department of Truth, blasonata serie a fumetti Image Comics creata e scritta da James Tynion IV e disegnata da Martin Simmonds, con il primo dei due che è stato anche ingaggiato per scrivere la sceneggiatura della trasposizione seriale dell'opera.

Tynion è attualmente in un periodo d'oro grazie al suo lavoro sulla regular serie di Batman in casa DC e per il bellissimo Something is Killing the Children per BOOM! Studios, ma troverà il tempo di adattare la sua stessa serie. Alla produzione troveremo Sister, etichetta fondata da Stacy Snider, Elisabeth Murdoch e Jane Featherston. La Snider è stata Presidente e CEO 20th Century Fox prima della fusione con Disney.



The Department of Truth racconta la storia dell'ex-agente del FBI Cole Turner, interessato a teorie del complotto per tutta la sua vita ma completamente impreparato a ciò che accade quando scopre che ognuna di esse è assolutamente vera, da quella sull'assassinio di JFK, passando per la Terra Piatta e fino ai muta forma rettiliani. A coprire e insabbiare tutto ci pensa un'organizzazione speciale conosciuta appunto come Dipartimento della Verità. Ma qual è lo scopo reale e più profondo di questa organizzazione?



La serie fa parte di un accordo in esclusiva di sviluppo tra Sister e BOOM, dunque arriveranno anche altri progetti.