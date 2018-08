The Deuce: ecco il nuovo full trailer della seconda stagione

HBO ha diffuso il nuovo trailer della seconda stagione di The Deuce, la serie che vede come protagonisti James Franco e Maggie Gyllenhaal. I nuovi episodi saranno ambientati diversi anni dopo il finale della prima stagione.

The Deuce è una serie ideata da George Pelecanos e David Simon, e che ruota attorno alla nascita dell’industria pornografica nel famoso centro di New York City, Times Square, seguendone la straordinaria ascesa economica e l'evoluzione durante gli anni Settanta del secolo scorso.

HBO ha mostrato un primo character poster dedicato al personaggio di Maggie Gyllenhaal, nei panni Eileen "Candy" Merrell, intenta ad aggirarsi tra le strade di New York. In seguito ne ha diffuso un secondo su James Franco, di ritorno nei panni dei fratelli gemelli Vincent e Frankie Martino, due che si ritrovano a lavorare segretamente per la mafia italo-americana. La notizia del ritorno dell'attore nella serie - e più in generale al lavoro a Hollywood - era stata confermata nelle scorse settimane dall'amico Seth Rogen.

Lo show include nel cast anche Zoe Kazan, Gary Carr, Margarita Levieva, Lawrence Gilliard Jr., Dominique Fishback, Emily Meade, Gbenga Akinnagbe, Chris Bauer, Ghris Coy, Natalie Paul e Michael Rispoli.

La seconda stagione di The Deuce debutterà il 9 settembre su HBO. Potete trovare il nuovo full trailer nel player in alto.