The Deuce: online il trailer e la sinossi della stagione conclusiva

Dopo aver scoperto la data di uscita di The Deuce 3, originale serie TV di HBO con protagonisti James Franco e Maggie Gyllenhaal, vediamo il nuovo trailer e la sinossi ufficiale della terza stagione ambientata nel 1985.

Ci sono importanti novità nella trama: "La terza stagione di The Deuce ci porta nel 1985, nel momento in cui le VHS diventano il principale mezzo di produzione e distribuzione del porno. L'attrattiva del sole californiano, l'acquisto delle proprietà dedicate al porno e l'impatto devastante dell'AIDS chiudono un'era. Seguiamo le vite collegate dei baristi, prostitute, poliziotti, gangster, protettori e attori e produttori pornografici in questa terza stagione conclusiva di The Deuce composta da otto puntate".

Nella serie James Franco interpreta due gemelli di nome Vincent e Frankie Martino, quest'ultimo è ormai un uomo cambiato, con moglie e figli ma nonostante questo sente ancora il richiamo delle vecchie abitudini. Maggie invece sarà Candy, una regista che cerca di mantenere la sua integrità artistica in un'industria sempre in movimento. Novità della prossima stagione saranno le guest star Corey Stoll, Michael Gandolfini e Ralph Macchio.

Visto il gran numero di scene a sfondo sessuale presenti nelle puntate HBO ha assunto per The Deuce dei coordinatori il cui compito è di assicurarsi che tutti gli attori siano a proprio agio sul set.