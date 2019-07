The Deuce, rivelata la data di uscita della stagione finale

La terza e ultima stagione di The Deuce, serie HBO con James Franco e Maggie Gyllenhaal sull’industria del porno, andrà in onda da lunedì 9 settembre. L’account Twitter ufficiale della rete ha pubblicato un post che annuncia la data, un breve filmato in cui è inquadrata una vecchia videocassetta.

La serie farà inoltre un salto temporale dagli anni ’70 agli anni ’80. Creata da George Pelecanos e David Simon, The Deuce affronta il tema del boom dell’industria del porno nella New York a cavallo tra i due decenni, esplorando anche temi come il problema della droga e la diffusione dell’AIDS. James Franco interpreta i gemelli Vincent e Frankie: il primo alla fine della seconda stagione lascia il suo vecchio lavoro per diventare un produttore di porno, mentre il secondo è ancora in difficoltà per i suoi debiti. Maggie Gyllenhaal è invece Candy, un’ex pornostar diventata produttrice e regista.

Intorno alla serie si erano sollevate polemiche all’annuncio del rinnovo di Franco per la seconda stagione, nonostante le accuse di cattiva condotta sessuale. L’attore era stato infatti accusato di comportamenti inappropriati su un altro set in cui era coinvolto in una scena di sesso spinto e in altre riprese ambientate in uno strip club. The Deuce è stata poi rinnovata per la terza stagione. La HBO in ogni caso ha assunto dei coordinatori per vigilare sulle scene di sesso, mentre James Franco ha sempre rigettato le accuse, definendole infondate.

The Deuce è trasmesso in Italia e nel Regno Unito da Sky Atlantic.