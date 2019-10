The Deuce: su Sky Atlantic torna la via del porno con James Franco e Maggie Gyllenhaal

La New York degli anni '80 fa da sfondo alla terza stagione di The Deuce - La via del porno, show tv targato HBO, con protagonisti James Franco e Maggie Gyllenhaal, in onda da oggi su su Sky Atlantic. Creata da David Simon e George Pelecanos, The Deuce si è rivelata una delle serie HBO di maggior successo negli ultimi anni.

James Franco interpreta i fratelli Vincent e Frankie Martino, accoliti della mafia italo-americana a Times Square negli anni '70. In quell'area lavora anche Candy, interpretata da Maggie Gyllenhaal, professionista del sesso che individua nell'industria del porno una nuova legalizzata fonte di guadagno.

Nella terza stagione dello show è ambientata nel 1985 e racconta l'avvento del VHS nell'industria dell'audiovisivo a luci rosse, e la sua ascesa nel mondo dell'hard.



Il fascino della California sembra prevalere sui locali di Times Square, soprattutto con la diffusione dell'epidemia di AIDS.

La 42ma Strada diventa il luogo di violenze e rapine, ben lontano dagli sfarzi delle feste che contraddistinguevano gli anni '70.

Vince è irrequieto e cerca una via di fuga dalla sua vita quotidiana, mentre Frankie sembra essersela ricostruita, la vita, con una moglie e dei figli, nonostante prosegua ad essere vicino all'autolesionismo. Candy è invece una regista e sembra che faccia fatica a tenere il passo di un mercato in costante evoluzione.

Online trovate il trailer e la sinossi della terza stagione dello show. La data di uscita ufficiale è stata confermata lo scorso luglio.