The Devil's Hour, grandi notizie per i fan: Prime Video annuncia le stagioni 2 e 3!

Prime Video porterà gli spettatori nel mondo di The Devil’s Hour per altre due volte, dato che in queste ore è stato confermato ufficialmente che la serie Original britannica di successo tornerà per una seconda e una terza stagione.

Jessica Raine e Peter Capaldi riprenderanno i ruoli di Gideon e Lucy Chambers, e al loro fianco ci saranno Nikesh Patel (Starstruck), Phil Dunster (Ted Lasso), Meera Syal (Yesterday), Benjamin Chivers, oltre a nuovi personaggi. Le nuove stagioni saranno disponibili in esclusiva su Prime Video in più di 240 Paesi e territori, mentre la produzione inizierà nei primi mesi del 2023.

I due capitoli sequel della serie tv The Devil s Hour continueranno la storia di Lucy Chambers (Jessica Raine), una donna alle prese con la ricerca di un serial killer, Gideon (Peter Capaldi), in modi che non avrebbe mai immaginato. Nella seconda stagione verranno alla luce le vere intenzioni di Gideon, quando cercherà di coinvolgere Lucy in una missione per fermare un’inafferrabile forza del male. Allo stesso tempo sequel e prequel del primo capitolo, non c’è da aspettarsi nulla se non l’inaspettato…

“Siamo entusiasti della risposta del pubblico a The Devil’s Hour, e non vediamo l’ora di condividere il prossimo capitolo di questa incredibile storia” ha dichiarato Dan Grabiner, head of UK Originals, Amazon Studios. “I fan della serie non possono che aspettarsi nuovi colpi di scena da questa storia eccezionale creata da Tom Moran, al suo debutto con una serie, e dare nuovamente il benvenuto al nostro talentuosissimo cast guidato da Jessica Raine e Peter Capaldi.”

The Devil’s Hour, arrivata su Prime Video ad ottobre scorso, è prodotta da Hartswood Films (Dracula, Sherlock), scritta da Tom Moran, e ha come executive producer Steven Moffat (Doctor Who, Dracula, Sherlock), Moran, e Sue Vertue (Dracula, Sherlock). Tutti gli episodi della prima stagione sono ora disponibili sulla piattaforma.