The Devil in the White Castle: Keanu Reeves fuori dal progetto di Scorsese e DiCaprio!

Arrivano nuovi importanti aggiornamenti riguardanti The Devil in the White Castle, serie inizialmente pensata come film e prodotta da Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio.

Keanu Reeves, annunciato in precedenza per il ruolo di protagonista dello show Hulu, non prenderà più parte al progetto, che avrebbe segnato il primo importante ruolo televisivo della star di Matrix e John Wick. La notizia è stata confermata da The Wrap, ma per ora non sono stati rivelati i motivi di questa decisone.

Basato sull'omonimo libro di Erik Larson, The Devil in the White City racconta la storia di Daniel H. Burnham, un architetto visionario e molto esigente che desidera lasciare il segno nella storia nel corso dell'Esposizione Universale di Chicago del 1893. Protagonista della vicenda insieme a Burnham è anche il Dr. H. H. Holmes, il primo moderno serial killer americano, nonché l'uomo dietro al famigerato "Murder Castle" costruito all'ombra della Fiera.

Composta da otto episodi, la serie dovrebbe arrivare nel 2024. Oltre a DiCaprio e Scorsese, i produttori esecutivi sono Rick Yorn, Jennder Davisson, Stacey Sher, Mark Lafferty, Lila Byock, Sam Shaw, che sarà anche sceneggiatore e showrunner e Todd Field, che dirigerà i primi due episodi. La Paramount Television Studios produce la serie tv insieme ad ABC Signature.

