The Devil in the White City: Keanu Reeves sarà il protagonista della serie di DiCaprio

Sono ormai mesi che si parla della trattativa di Keanu Reeves per Devil in the White City, prodotta tra i tanti da grandi nomi come Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio. Adesso arriva finalmente la conferma: Reeves sarà il protagonista della serie targata Hulu di Erik Larson.

L'inizio della produzione è previsto per il prossimo anno, e gli otto episodi dello show dovrebbero arrivare sui nostri schermi non prima del 2024. Tratto dall'omonimo libro, The Devil in the White City racconta la storia di Daniel H. Burnham, un architetto visionario e molto esigente che desidera lasciare il segno nella storia nel corso dell'Esposizione Universale di Chicago del 1893. Protagonista della vicenda insieme a Burnham è anche il Dr. H. H. Holmes, il primo moderno serial killer americano, nonché l'uomo dietro al famigerato "Murder Castle" costruito all'ombra della Fiera.

A giudicare dalla storia, si tratta di un progetto decisamente interessante, entrato nei pensieri di DiCaprio nel lontano 2010, quando l'attore decise di acquisire i diritti del libro. Ai tempi fu valutata l'idea di fare un film con la Paramount, che avrebbe visto proprio Scorsese alla regia. Tuttavia le cose sono poi cambiate, e nel 2019 Hulu ha annunciato che il film di The Devil in the White City era diventato una serie ad alto budget, in fase di sviluppo proprio presso lo streamer con la produzione esecutiva di DiCaprio e Scorsese.