The Devil in the White City: Keanu Reeves protagonista della serie di Scorsese e DiCaprio

Secondo quanto riportato da Deadline, Keanu Reeves è in trattative per interpretare la parte del protagonista in The Devil in the White City, adattamento seriale di Hulu del romanzo di Erik Larson pubblicato nel 2003. La serie vedrà coinvolti come produttori esecutivi Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese in quella che è la loro nuova collaborazione.

The Devil in the White City racconterà la storia di due uomini, un architetto e un serial killer, i cui destini saranno legati per sempre dalla Fiera Mondiale di Chicago del 1893. La vicenda segue sia Daniel H. Burnham, un brillante e arrogante architetto il cui obiettivo è quello di lasciare il suo segno nel mondo, sia Henry H. Holmes, un affasciante dottore che ha costruito il terrificante "Murder Castle", un luogo dove seduce, tortura e mutila le sue giovani vittime. La storia condurrà lo spettatore in un viaggio tra omicidi, storie sentimentali e mistero nella Gilded Age.

Non è stato specificato per quale dei due ruoli principali Keanu Reeves sarebbe in trattative.

Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio svolgeranno il ruolo di produttori esecutivi dello show, che è sviluppato da Paramount TV in collaborazione con Rick Yorn, Emma Koskoff, Jennifer Davisson e Stacey Sher. Il progetto si trova in fase di sviluppo fin dal 2003: inizialmente è stato programmato da Warner Bros, per poi essere adottato in seguito da Paramount. Dopo vari problemi legati al budget, lo studio aveva affidato a Tom Cruise il ruolo di protagonista e produttore, scegliendo poi Kathryn Bigelow come regista, ma anche allora non c'è stato verso.

Nel 2015 infine era stato annunciato che l'adattamento sarebbe stato il nuovo progetto cinematografico con Scorsese regista e Di Caprio protagonista. Ora The Devil in the White City arriverà sul piccolo schermo in forma seriale grazie a Hulu.