The Devil in the White City: la serie di Scorsese e DiCaprio non uscirà più su Hulu

Ancora brutte notizie per la serie in lavorazione The Devil in the White City, prodotta da Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio. Dopo l'uscita di scena di Keanu Reeves e del regista principale, anche l'accordo con la piattaforma streaming di Hulu è saltato e quindi la produzione dovrà adoperarsi per cercare in fretta un'altra casa cui approdare.

The Devil in the White City racconta la vera storia di H.H. Holmes, il primo serial killer degli Stati Uniti, che utilizzò un hotel progettato con trappole per uccidere le sue vittime. La trama si concentrerà anche su Daniel H. Burnham, l'architetto che progettò l'hotel in occasione dell'Esposizione Universale del 1893. DiCaprio sta lavorando per adattare l'omonimo libro di Erik Larson dal 2010, mentre Scorsese è stato coinvolto nel progetto a partire dal 2015.

Adesso, non solo il regista Todd Field ha abbandonato il progetto nell'ottobre scorso; quest'ultimo è candidato agli Oscar 2023 per la regia di Tár, con Cate Blanchett protagonista, a sua volta candidata come miglior attrice protagonista.

The Devil in the White City è un progetto ambizioso che probabilmente presenta alcune difficoltà di budget a causa del periodo in cui è ambientato, che comporterebbe la ricreazione di eventi come l'Esposizione Universale del 1893, parte integrante della storia. Il progetto era stato pensato come un lungometraggio, con DiCaprio nel ruolo di H.H. Holmes e la regia di Scorsese. Tuttavia, questo piano è stato abbandonato e il progetto è stato trasformato in una serie limitata.

Quindi, DiCaprio e Scorsese sono passati al ruolo di produttori esecutivi, con l'intenzione di ingaggiare un altro regista e un altro attore protagonista. Keanu Reeves era legato al progetto nella parte dell'architetto Burnham, ma ha abbandonato nell'ottobre del 2022.

Insomma, una serie di intoppi non di poco conto, ma se il progetto continuerà a essere sostenuto sia da DiCaprio che da Scorsese non farà fatica a trovare una nuova casa.