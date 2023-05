The Diplomat, la serie è salva: Netflix la rinnova per una seconda stagione!

Approdata su Netflix lo scorso 20 Aprile, The Diplomat ha conquistato l'attenzione degli spettatori. Sì, evidentemente deve averlo fatto, perché la piattaforma streaming ha deciso di rinnovare la serie per una seconda stagione.

L'attrice protagonista, Keri Russel, si è mostrata subito entusiasta della notizia. Ha infatti rivelato di essere: "Sono entusiasta di tornare per un altro round di questo intelligente spettacolo di svitati. Posso dire che è divertente? Grazie Netflix per averci dato un'altra opportunità".

Non è ancora stata rivelata la data d'inizio produzione della seconda stagione, e come potrete immaginare neanche quella di rilascio. Ad ogni modo, la felicità è nell'aria: la Russel tornerà ad interpretare l'ambasciatrice degli Stati Uniti (il nome del personaggio è Katy Wyler) che si trovano in crisi politica internazionale nella storia raccontata.

A gravare ulteriormente sulle spalle della protagonista è anche la responsabilità di dover bilanciare un tale sconvolgimento politico con un matrimonio in bilico. (Il marito di Katy Wyler è interpretato da Rufus Sewell). Potreste esservelo perso, ma non preoccupatevi, ci pensiamo noi: ecco il trailer ufficiale di The Diplomat).

Dopo il twist del finale della prima stagione di The Diplomat, i fan hanno cominciato a mostrare moltissima curiosità e non vedono l'ora di scoprire come si evolverà la storia.

Per non farvi perdere nulla, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Diplomat. Correte a leggerla!