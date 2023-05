The Diplomat è la serie più vista su Netflix per la seconda settimana consecutiva!

La prima stagione di The Diplomat sembra aver colpito nel segno e aver convinto non solo la critica specializzata ma anche e soprattutto il pubblico di abbonati Netflix. Lo show con Keri Russell protagonista assoluta è risultato tra i più visti nell'ultimo periodo e si è guadagnato la prima posizione in Top 10 per la seconda settimana consecutiva.

Secondo Netflix, il successo di The Diplomat è continuato anche nella sua seconda settimana di programmazione: la serie è rimasta la numero 1 su Netflix nella settimana dal 24 al 30 aprile, ottenendo 66,46 milioni di ore di visione, rispetto ai 57,5 milioni della settimana precedente. Con questi numeri a dir poco impressionanti, non sorprende che Netflix abbia rinnovato The Diplomat per la Stagione 2.

Quando lo show ha debuttato, è stato in grado di scalzare un altro thriller che per circa un mese aveva occupato la vetta della classifica, The Night Agent. Quest'ultima serie, anch'essa rinnovata per la seconda stagione, si è piazzata al quarto posto nell'ultima settimana di aprile, con un rallentamento della sua popolarità causato proprio dall'arrivo di The Diplomat.

Il successo di The Diplomat è stato agevolato anche da un cast di talento, che comprende Russell, Rufus Sewell, David Gyasi e Rory Kinnear. Anche la creatrice di The Diplomat, Debora Cahn, ha esperienza di serie politiche, avendo scritto in passato episodi di The West Wing e Homeland. Non sorprende quindi il successo dello show su Netflix, anche se non era affatto scontato.

Proprio come The Night Agent, anche The Diplomat è un'altra serie thriller di stampo politico che ha saputo conquistare il cuore degli spettatori di Netflix. Con il rinnovo della seconda stagione sia di The Night Agent che di The Diplomat, i thriller politici potrebbero essere la prossima grande moda nel futuro di Netflix (proprio come accaduto con i prodotti di real crime qualche tempo fa). Sarà interessante vedere quali nuove sorprese saranno in serbo per la seconda stagione di The Diplomat.