The Diplomat: svelati i dettagli sulla Stagione 2 dopo lo scioccante finale su Netflix

The Diplomat è stata una delle serie più viste in assoluto su Netflix qualche settimana fa e proprio grazie a questi risultati è stata rapidamente rinnovata per una Stagione 2 di cui sono stati svelati da poco alcuni dettagli. La serie, che vede protagonista il personaggio di Keri Russell, aveva scioccato tutti con il suo finale di stagione.

Il finale della prima stagione di The Diplomat ha riservato una grande sorpresa ai fan della serie thriller politica. Due dei personaggi principali dello show - Kate Wyler (Keri Russell) e Austin Dennison (David Gyasi) - hanno scoperto contemporaneamente la cospirazione dietro l'attacco alla portaerei britannica che ha alimentato la trama dell'intera stagione. Questo li metterà in una posizione difficile in vista della seconda stagione, e nei nuovi episodi non avranno di sicuro il tempo per rilassarsi.

I fan della serie Netflix si sono chiesti se con il rinnovo di The Diplomat per la seconda stagione ci sarebbe stato una sorta di salto temporale, permettendo alle storie di Kate e Austin di andare un po' avanti. Non sarà così. La seconda stagione di The Diplomat riprenderà direttamente dopo gli eventi del finale della prima stagione.

Una fonte vicina alla produzione ha confermato a TVLine che la seconda stagione di The Diplomat "riprenderà subito dopo". Questi ha inoltre sottolineato che la serie "ha una linea temporale molto compressa - nella Stagione 1 passano qualcosa come tre settimane - quindi ha senso che la Stagione 2 inizi un attimo dopo".

The Diplomat è una serie thriller di spionaggio di Debora Cahn nota per Homeland e The West Wing, che oltre al ruolo di autrice è anche showrunner e produttrice esecutiva. Keri Russell è anche produttrice esecutiva insieme a Janice Williams e Simon Cellan Jones. Oltre alla Russell e a Rufus Sewell, il cast di The Diplomat comprende David Gyasi, Ali Ahn, Rory Kinnear, Ato Essandoh, Celia Imrie, Michael McKean, Nana Mensah, T'Nia Miller e Miguel Sandoval.

Non è ancora stata resa nota la data d'uscita della nuova stagione, ma la prima è disponibile su Netflix.