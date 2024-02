The Donovans, Guy Ritchie dirigerà per Paramount la serie spin-off di Ray Donovan!

Sono trascorsi quattro anni dall'ultimo episodio di Ray Donovan: la serie targata Showtime con Liev Schreiber nei panni del personaggio che dà il titolo allo show ha chiuso i battenti nel 2020 dopo sette stagioni, ma il mondo del piccolo schermo tende a non dimenticare i suoi eroi, per cui eccoci a dare il benvenuto a The Donovans!

Già nei mesi scorsi si era parlato di un possibile revival di Ray Donovan, ma Paramount sembra aver deciso in queste ore di dare una svolta decisiva al progetto: non più un ritorno per una nuova stagione o una reunion, ma un'intera serie spin-off da affidare a uno a cui proprio non piace restare con le mani in mano: l'onnipresente Guy Ritchie.

La serie della durata di 10 episodi dovrebbe fare il suo esordio nell'ultimo periodo del 2024 e, stando a quanto leggiamo, dovrebbe comunque non avere legami troppo stretti con lo show su cui è basata: protagonisti dello show saranno comunque i membri della famiglia Donovan, la cui vita è un continuo di sfide nel tentativo di non disperdere la propria ricchezza e di far quadrare i propri affari. "Entreremo sottopelle nel mondo criminale" è la promessa dell'autore Ronan Bennett. Al momento, comunque, non ci sono notizie certe per quanto riguarda il cast della serie.