The Dragon Prince 4, quando arriva la nuova stagione? Ecco gli ultimi aggiornamenti

Da quando ha fatto il suo debutto su Netflix, la serie animata The Dragon Prince è divenuta fin da subito uno dei titoli più apprezzati della piattaforma, tanto da giustificare un rinnovo per ben 4 stagioni subito dopo l'uscita della terza. Ma quando potremo vedere la prossima stagione?

I fan di The Dragon Prince sono in trepidante attesa di novità sulla quarta stagione dello show, dato che la terza è stata aggiunta in catalogo ormai più di un anno fa, ma a quanto pare dovremo aspettare ancora un po'.

È stato infatti l'account ufficiale di The Dragon Prince a condividere gli ultimi aggiornamenti sullo status della produzione: "Il nostro team sta lavorando sodo fin da quando l'intera Saga è stata ordinata per portarvi la prossima fase di The Dragon Prince con tutta l'attenzione, la passione e la creatività necessarie. E mentre la pandemia ha avuto il suo impatto su ogni livello dei lavori, la realtà è che una produzione di queste dimensioni ha sempre bisogno di tempo per essere realizzata al meglio" si legge nel tweet.

"Stiamo scrivendo la storia e le sceneggiature, assemblando il team produttivo e sviluppando nuove entusiasmanti aree di Xadia affinché possiate esplorarle. E sebbene in questo momento non possiamo ancora darvi una data per il debutto della quarta stagione, vogliamo farvi sapere che l'attesa sarà sicuramente ripagata" continuano, anticipando però nuove sorprese all'orizzonte.

"Nel frattempo, abbiamo tante fantastiche iniziative legate a The Dragon Prince in arrivo, incluso il nostro primo gioco in collaborazione con Fandom, Tales of Xadia (che arriverà MOLTO presto)! Siamo entusiasti di continuare la nostra partnership con Scholastic per portarvi il nuovo libro Book 2: Sky e altre storie canoniche non ancora annunciate. E in più, condivideremo con voi dei nuovi dietro le quinte dei lavori sulla Saga, e altre sorprese che siamo sicuri saranno di vostro gradimento!" concludono, augurandosi di poter presto tornare a interagire di persona con i fan, magari alle prossime edizioni dei più celebri Comic-Con.