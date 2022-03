The Driver: Giancarlo Esposito sarà il protagonista della nuova serie targata AMC

Giancarlo Esposito lavorerà ancora una volta per la AMC in The Driver, nuova serie drama in arrivo il prossimo anno. Lo show sarà composto da sei episodi e seguirà la vicenda di un tassista (Esposito) la cui vita cambierà radicalmente quando accetta di essere l'autista di un gangster noto per lo sfruttamento di immigrati privi di documenti.

Dopo il suo lavoro in Breaking Bad, Giancarlo Esposito, è apparso in altre serie di successo come Better Call Saul e The Mandalorian. In The Driver, che sarà l'adattamento di un altro show britannico, sarà guidato dallo showrunner Theo Travers.

"Giancarlo è un talento unico, che è già amato e conosciuto dagli spettatori di AMC attraverso le sue incredibili esibizioni in Breaking Bad e Better Call Saul", ha detto il presidente dell'intrattenimento della AMC Dan McDermott. "Siamo entusiasti di far si che la sua relazione con AMC e AMC+ continui con una serie che è stata costruita intorno a lui e a un personaggio indimenticabile che coglie quella che crede essere una semplice opportunità di lavoro e si ritrova di fronte a un mondo che lo mette alla prova in modi che non avrebbe mai potuto immaginare."

Ovviamente la curiosità intorno al progetto è tanta. Tuttavia bisognerà ancora aspettare un anno. Nel frattempo tutti si chiedono se rivedremo Giancarlo Esposito in The Mandalorian 3.