The Dropout: Amanda Seyfried è Elizabeth Holmes nel trailer della nuova serie Hulu

Searchlight Pictures ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di The Dropout, la nuova serie distribuita da Hulu con protagonista una magnetica Amanda Seyfried, qui nel ruolo di Elizabeth Holmes, la celebre imprenditrice che all'epoca del suo successo venne paragonata perfino a Steve Jobs, ma negli ultimi anni caduta rapidamente in disgrazia.

The Dropout racconta la vicenda di Elizabeth Holmes e della sua compagnia, la Theranos, in un 'incredibile storia d'ambizione e fama finita terribilmente male". Elizabeth Holmes, che un tempo venne definita la 'nuova Steve Jobs', costruì un impero e poi lo guardò sgretolarsi proprio davanti ai suoi occhi dopo essere stata accusa di una gigantesca frode. Attraverso la Theranos, Elizabeth Holmes affermava di aver sviluppato una tecnologia mai vista per effettuare gli esami del sangue, maggiormente precisa e meno invasiva.

Si scoprì in seguito che molte delle sue affermazioni erano false e che, di fatto, stava truffando molteplici clienti. Diventata miliardaria nel corso degli anni e accusata insieme all'ad e direttore generale operativo Ramesh 'Sunny', viene incriminata per frode su larga scala e condannata a pagare una multa di 500.000 dollari e restituire 18,9 milioni di azioni della società, della quale rimane comunque amministratore delegato.

Pochi anni fa era stato annunciato il biopic su Elizabeth Holmes alla cui regia avrebbe dovuto esserci Adam McKay (Don't Look Up) e nel ruolo della Holmes Jennifer Lawrence, ma in seguito alle accuse intentate alla imprenditrice e alle condanne, il progetto è stato accantonato.

Di seguito la sinossi del nuovo show che debutterà sulla piattaforma Hulu il 3 marzo 2022: Soldi. Amore. Tragedia. Inganno. La serie The Dropout è la storia di Elizabeth Holmes (Amanda Seyfried) e di Theranos, un racconto incredibile di ambizione e fama in cui tutto è andato terribilmente storto. Come è riuscita la più giovane miliardaria al mondo a perdere tutto in un batter d’occhio?