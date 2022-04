The Dropout, Amanda Seyfried racconta la sua Elizabeth Holmes

Durante una recente intervista, Amanda Seyfried ha parlato della sua esperienza sul set della miniserie Hulu The Dropout, nella quale interpreta Elizabeth Holmes, l'imprenditrice tech passata dalle pagine di Forbes alle cronache giudiziarie dopo la condanna per frode e associazione a delinquere.

The Dropout, infatti, racconta la storia di Elizabeth Holmes e della sua compagnia, la Theranos: l'imprenditrice è passata alle cronache per aver affermato di aver sviluppato una nuova tecnologia che avrebbe rivoluzionato il modo in cui si fanno gli esami del sangue, prelevandone solo qualche goccia. Il declino di Theranos iniziò nel 2015, quando una serie di indagini giornalistiche e ispettive hanno fatto emergere dei dubbi sulle promesse dell'azienda e la Holmes fu accusata di frode e associazione a delinquere per aver ingannato gli investitori e il governo degli Stati Uniti.

Nel trailer di The Dropout uscito qualche mese fa, abbiamo visto le prime immagini di Amanda Seyfried nei panni della Holmes, nell'adattamento televisivo dell'omonimo podcast con Rebecca Jarvis prodotto da ABC News.

"C'era sempre un momento in cui pensavo di essermene lavata le mani, come quando abbiamo finito le riprese e ho pensato: Ok, è andata bene, è finita" ha raccontato Seyfried ai microfoni di Variety. "Poi si insinuava nuovamente in me quando abbiamo iniziato a parlare dello show con la stampa, e in seguito il mio interesse è ritornato all'apice quando a inizio anno è stata condannata, perché Rebecca e Taylor (i produttori del podcast) mi tenevano aggiornata in tempo reale, e quindi è riemerso il mio interesse".

"Penso che sia tutto dovuto al fatto che per me è stata un'esperienza intensa" ha spiegato l'attrice, che di recente è entrata a far parte del cast di The Crowded Room, la nuova serie Apple TV+ con Tom Holland. "Non sarà di certo mai intensa come lo è stata per lei... ma ai fini della nostra storia, ho dato tutta me stessa e mi è piaciuto farlo, e dunque avevo bisogno di una pausa. Penso spesso a lei, a cosa so davvero di lei e mi chiedo se sta inventando qualcosa o che cosa sta pensando".

Al fianco di Amanda Seyfried, Naveen Andrews interpreterà Ramesh "Sunny" Balwani, compagno di Elizabeth nonché direttore operativo di Theranos, l'azienda di cui la donna era amministratrice delegata. Anche l'attore britannico ha confermato di essere "emotivamente coinvolto" rispetto alle vicende giudiziarie del caso che porteranno sul piccolo schermo.

Al contrario, la creatrice dell'adattamento televisivo, Elizabeth Meriwether ha raccontato di essere riuscita a mettere un freno al suo interesse quasi ossessivo sulla vicenda: "Ne ho avuto abbastanza" ha spiegato. "Ovviamente voglio sapere cosa succederà e so che ogni persona che fa parte della mia vita mi invierà messaggi con ogni nuovo aggiornamento, come accade adesso. Ma ho passato tre anni della mia vita su questa storia e sento che è ora di andare avanti".