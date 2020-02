The Drowning: Jill Halfpenny e Jonas Armstrong nella mini-serie CBS

Jill Halfpenny, Jonas Armstrong e Rupert Penry-Jones reciteranno nella mini-serie per Channel 5, intitolata The Drowning. Si tratta dell'ultimo show prodotto da Viacom CBS, che ha intensificato nell'ultimo periodo gli script da concretizzare come Cold Call e Penance. L'arco narrativo dello show verrà diviso in quattro parti.

The Drowning vede Jodie (Jill Halfpenny) incontrare l'adolescente Daniel (Cody Molko), ed essere convinta di aver trovato il figlio scomparso. Che Jodie abbia ragione o no, in quel momento la scintilla della speranza s'accende e Jodie s'infilerà in un tunnel pericoloso che potrebbe portarla ai limiti della ragione.

Da quando ha perso suo figlio Jodie ha ricostruito la propria vita; tuttavia quando vede Daniel tutto ritorna in gioco e la speranza potrebbe portare la donna all'autodistruzione.



Jonas Armstrong interpreta Jason, l'unico fratello di Jodie e l'unico vero supporto che ha avuto nella sua vita; un avvocato praticante che si avvicina ad una grande promozione.

Deborah Findlay interpreta Lynn, la madre di Jodie, con la quale ha una relazione instabile. Rupert Penry-Jones interpreta suo padre, Mark, un architetto che tiene da sempre sotto controllo le proprie emozioni.

Le riprese si svolgeranno a Dublino e la mini-serie drammatica verrà trasmessa su Channel 5 nel corso del 2020.

Nel 2019 CBS ha ordinato una serie moderna su Frankenstein e ha aperto a degli spin-off di The Big Bang Theory per il futuro.