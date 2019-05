The Eddy: anche Amandla Stenberg nella serie di Damien Chazelle

Amandla Stenberg (Hunger Games, Noi Siamo Infinito) sarà tra i protagonisti di The Eddy, la serie prodotta da Damien Chazelle che dovrebbe approdare su Netflix nel 2020. Si tratta di una serie musicale drammatica ambientata nella Parigi contemporanea.

The Eddy ruota attorno a uno scalcagnato jazz club, al suo proprietario, alla house band e alla città che li circonda. Protagonista è Ellito, celebre pianista jazz newyorkese residente a Parigi, proprietario di un jazz club sulla via del fallimento, che sembra nascondersi da tutto e da tutti.

Tutto cambia, però, con l’ingresso nella sua vita di Julia, che lo costringe a fare i conti con il suo passato, accettare le sue debolezze e a diventare un adulto responsabile.

Prodotto dal premio Oscar Damien Chazelle, che dirigerà anche due degli episodi, e scritto dal cinque volte vincitore del premio BAFTA Jack Thorne (This is England, Wonder), The Eddy è una serie di otto episodi che sarà girata in Francia e caratterizzata da dialoghi in francese, inglese e arabo. Produttore esecutivo della serie sarà Alan Poul (Six Feet Under, The Newsroom), mentre le musiche originali saranno scritte dal sei volte vincitore del Grammy Glen Ballard, che ha collaborato con Alanis Morissette in Jagged Little Pill e con Michael Jackson in Bad.

Amandla Stenberg è apparsa recentemente come protagonista in The Hate U Give, film uscito lo scorso anno e diretto da George Tillman Jr. Rileggi la recensione di La La Land, il film che ha consacrato il talento di Damien Chazelle.