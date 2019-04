The Eddy: Andre Holland protagonista della serie musical di Damien Chazelle

Damien Chazelle ha finalmente trovato il suo nuovo protagonista, anche se questa volta non apparirà su grande schermo. Variety ha infatti reso notto che Andre Holland (Moonlight) sarà la star di The Eddy, la nuova serie drammatica musical del regista di La La Land.

Ambientato a Parigi, lo show targato Netflix sarà incentrato su un club, il suo proprietario, la band del locale e la caotica città che li circonda. Le riprese si svolgeranno nella capitale francese ed inizieranno durante il corso dell'anno.

Holland interpreterà Elliot Udo, un affermato pianista jazz di New York che si è trasferito a Parigi e fa ora parte del citato club di jazz. Il personaggio ha un relazione molto travagliata con la sua cantante principale, è emotivamente instabile e si nasconde da tutti. Quando la figlia quindicenne si fa viva all'improvviso, Elliot dovrà affrontare le sue debolezze e provare a crescere definitivamente.

L'attore ha recentemente vestito i panni del protagonista in High Flying Bird, nuova pellicola di Steven Soderbergh che ha recentemente esordito su Netflix e di cui potete leggere la nostra recensione. Nella sua carriera Holland ha partecipato anche alla serie Hulu Castle Rock e al premio Oscar come miglior film Moonlight.

The Eddy rapprendente il primo progetto televisivo di Chazelle, che ha già in programma un altra serie tv per il servizio streaming di Apple. Il regista dirigerà i primi due episodi dello show.