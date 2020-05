The Eddy, arriva la serie crime-jazz di Damien Chazelle: come vederla in streaming

Arriva oggi l'attesissima The Eddy, prima mini-serie tv dell'acclamato regista Damien Chazelle con protagonista André Holland presentata al Festival di Berlino 2020.

La serie, composta da otto episodio, è disponibile da oggi per tutti gli abbonati al servizio di streaming on demand Netflix, per il quale è stata prodotta in esclusiva.

Descritta come un "dramma musicale ambientato nella Parigi dei giorni nostri", la serie segue le vicende del proprietario di un jazz club, le band che suona nel locale e il pericoloso ambiente criminale che li circonda. Nel cast troviamo anche Joanna Kulig, Liah O’Prey, Tahar Rahim e Leïla Bekhti. Come rivelato da Jack Thorne, sceneggiatore e creatore dello show insieme al premio Oscar Chazelle, Alan Paul e Glen Ballard, nonostante la forte componente musicale The Eddy non sarà un vero e proprio musical, al contrario invece di La La Land, ma un vero e proprio dramma con l'ambiente musicale a fare da sfondo alla vicenda princopale.

Se volete saperne di più prima di buttarvi nel binge-watching, vi rimandiamo alla nostra recensione in anteprima di The Eddy, ovviamente senza spoiler. Quali sono le vostre aspettative per la mini-serie? Come al solito, ditecelo nella sezione dei commenti e non perdetevi il trailer ufficiale di The Eddy.

Vi ricordiamo che l'ultimo lavoro dell'acclamato regista, che abbiamo menzionato nel nostro speciale sulle migliori personalità hollywoodiane del decennio, risale al 2018 con First Man, che all'epoca inserimmo nella nostra classifica dei migliori film dell'anno.