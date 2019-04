The Eddy, anche Joanna Kuling nella serie originale Netflix di Damien Chazelle

Pochi giorni fa arrivava la notizia dell'entrata di Andre Holland nel cast di The Eddy, nuova serie originale Netflix sviluppata da Damien Chazelle (La La Land, First Man), ma è adesso grazie a Deadline che possiamo anche riportarvi la notizia dell'arrivo delle splendida Joanne Kuling (Cold War) nel cast.

Come già riportato, The Eddy è un dramma musical ambientato nella Parigi multiculturale contemporanea e che ruota attorno a un club, al suo proprietario (Holland), alla sua house band e all'intera città caotica che li circonda. La serie è composta da otto episodi e sarà presto girata in Francia, con dialoghi in francese, inglese e anche arabo.



Il ruolo della Kuling è quello di Maja, incredibile cantata dalla voce d'usignolo ma con un problema di alcool. Quando canta, accentra su di sé l'attenzione di tutti, ma la sua vita è completamente alla deriva, tanto da ritrovarsi a un bivio dove ogni direzione percorribile è un vicolo cieco. Il suo rapporto con Elliot (il proprietario interpretato da Holland) e la sua band è un continuo tira e molla, ma non ha altre opzioni.



Elliot Udo è stato invece un famoso pianista jazz a New York, ma ora si nasconde a Parigi come proprietario di un locale sulla via del fallimento. Ha una relazione con Maja, ma è emotivamente instabile. Quando si presenta all'improvviso la figlia quindicenne deve però affrontare le sue debolezze e imparare a crescere.



Chazelle figura come produttore esecutivo e regista dei primi due episodi, mentre The Eddy è scritta quasi interamente da Jack Thorne (This Is England, Wonder, National Treasure), che ha curato per l'esattezza le sceneggiature di sei episodi degli otto totali.