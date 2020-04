The Eddy, la musica di Damien Chazelle arriva a Parigi nel primo trailer

Netflix ha diffuso il primo trailer di The Eddy la miniserie prodotta da Damien Chazelle, anche regista dei primi due episodi dello show con protagonista Andre Holland.

"In questo vibrante musical drama Elliot Udo, un musicista di New York che in passato godeva di una certa fama, è ora il proprietario di un piccolo jazz club chiamato The Eddy, situato in un quartiere multietnico della Parigi moderna. Elliot ha difficoltà nel portare avanti il locale, fare da manager alla band e affrontare il proprio passato, e la situazione gli sfugge di mano quando scopre che il suo partner è coinvolto in affari piuttosto loschi" recita la sinossi ufficiale di The Eddy, di cui avevamo visto finora solo un teaser e le prime immagini, assieme ai character poster.

Nel cast dello show anche Amandla Stenberg (The Hate You Give, The Darkest Minds), Joanna Kulig (Cold War, Hanna), Leila Bekhti (Paris, Je t'aime, Il Profeta) e Tahar Rahim (The Serpent, Maria Maddalena).

The Eddy è stato creato da Jack Thorne, Alan Poul, Glen Ballard, che assieme a Randy Kerber si occupa anche delle musiche. Tra gli altri registi della serie, invece, oltre a Damien Chazelle figurano anche Houda Benyamina, Laïla Marrakchi e Alan Poul.