The Eddy, parla Jack Thorne: 'Ecco come ho conosciuto Damien Chazelle'

Da qualche giorno è disponibile su Netflix The Eddy, la serie crime-jazz ideata da Jack Thorne e diretta in parte dal regista di La La Land Damien Chazelle. In una recente intervista con Collider, Thorne ha rivelato di avere iniziato lo sviluppo dello show diverso tempo prima del grande successo del regista.

"È accaduto molto, molto prima. Se fosse successo allora, entrare in quella stanza sarebbe stata un'esperienza molto diversa. Sarei stato molto spaventato, in realtà ne abbiamo parlato prima ancora che uscisse Whiplash" ha spiegato Thorne, che di recente ha scritto la sceneggiatura della serie HBO His Dark Materials.

Guardando per la prima volta il film con Miles Teller e J.K. Simmons, Thorne rimase estremamente colpito: "La mia mente esplose in mille direzioni differenti. L'ho trovato straordinario. Speravo che fosse così anche per il resto del mondo. È successo mentre stavamo sviluppando lo show. Francamente, l'ho incontrato prima che avesse tutto quel peso sulle spalle."

"Come accadrebbe entrando in una stanza dove c'è Steven Spielberg, non sarei in grado di entrare in una stanza dove c'è il Damien post-La La Land e restare normale. Ma per fortuna è successo prima, perciò sono riuscito a parlare con lui come un essere umano" ha aggiunto Thorne.

